تفاصيل جلسة حسام غالى مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى فى النهائى الإفريقى

حرص حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس البعثة، على عقد جلسة مع اللاعبين لدعمهم وتحفيزهم قبل لقاء النهائي أمام الوداد المغربي، والذي يقام في العاشرة مساء اليوم على ستاد محمد مركب الخامس بالدار البيضاء.

وكشف مصدر مسئول، أن غالي شدد، خلال جلسته، على أن تاريخ الأهلي مليء بمواقف شبيهة من تلك الأيام وهناك بعض اللاعبين المتواجدين عاشوا تلك اللحظات ويمتلكون الخبرات التي تجعلهم قادرين علي العودة باللقب.

وأضاف المصدر أن رئيس البعثة شدد على أن الفريق البطل دائمًا يستفاد بكل التجارب السابقة، والأهلي مر بتلك الظروف واستطاع العودة وحصد اللقب وكان آخرها عام 2012.

وأشار المصدر إلى أن عضو المجلس الأحمر طلب من بعض اللاعبين الابتعاد عن السوشيال ميديا وعدم متابعة كل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكل أشكالها والالتزام بالبرنامج المحدد من قبل الجهاز الفنى نصًا وحظر الوجود خارج الغرف سوى لتناول الوجبات أو المحاضرات والتدريبات.

في المقابل أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانًا بدنيًا خفيفًا بفندق الإقامة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين لخوض المباراة النهائية في دوري الأبطال أمام الوداد المغربي مساء اليوم.



وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، جاهزية جميع اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية لخوض المباراة.



كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الأول بنادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الماضي، أحرز الهدفين محمود كهربا وبيرسي تاو، وهدف الوداد سيف الدين بوهرة .