الصحة: تطبيق الإجراءات الصحية داخل لجان الثانوية العامة

أكدت وزارة الصحة والسكان، تطبيق الإجراءات الصحية داخل اللجان التي تعقد بها امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالصحة العامة للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوفير مناخ صحي لجميع الطلاب والمراقبين والقائمين على الامتحانات.

وأشارت إلى أن فرق الوزارة تقوم بمتابعة الحالة الصحية للطلاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، لمكافحة الأمراض المعدية، ومتابعة الحالات المشتبه في إصابتها بأي أمراض معدية، واتخاذ كل الإجراءات الطبية معها.

وأكدت أن فرق وزارة الصحة تتابع توافر مستلزمات الوقاية ومكافحة العدوى، داخل المنشآت التعليمية، أثناء انعقاد الامتحانات، فضلاً عن متابعة نظافة البيئة الداخلية والخارجية للمنشآت التعليمية، والتأكد من التهوية الجيدة للجان الامتحانات.

وأشارت إلى أنه يتم المرور على لجان الامتحانات، من خلال فرق الإدارة العامة للسن المدرسي بقطاع الرعاية الصحية والتمريض والمديريات، لافتة إلى توفير مسئول صحي بكل منشأة لمتابعة الإجراءات الصحية.

وتهدف الوزارة فى خطتها الحد من فرص انتقال أي أمراض معدية بين الطلاب، والمراقبين وكل من يشارك في الامتحانات، وذلك باتباع خطة شارك في إعدادها جميع قطاعات ومديريات الوزارة؛ لضمان التأمين الطبي، للطلاب والمراقبين والمشرفين على اللجان، والزائرات الصحيات والعاملين داخل المدارس واللجان الامتحانية.

وأكدت أنه حال رصد حالات مرضية بين الطلاب، يتم التحويل لأقرب مستشفى لتشخيص الحالة، ووصف العلاج اللازم، مع حصر جميع حالات الإصابات والجروح أو الأمراض خلال اليوم الامتحاني.