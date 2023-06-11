الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: تطبيق الإجراءات الصحية داخل لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أكدت وزارة الصحة والسكان، تطبيق الإجراءات الصحية داخل اللجان التي تعقد بها امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالصحة العامة للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوفير مناخ صحي لجميع الطلاب والمراقبين والقائمين على الامتحانات.

وأشارت إلى أن فرق الوزارة تقوم بمتابعة الحالة الصحية للطلاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، لمكافحة الأمراض المعدية، ومتابعة الحالات المشتبه في إصابتها بأي أمراض معدية، واتخاذ كل الإجراءات الطبية معها.

وأكدت أن فرق وزارة الصحة تتابع توافر مستلزمات الوقاية ومكافحة العدوى، داخل المنشآت التعليمية، أثناء انعقاد الامتحانات، فضلاً عن متابعة نظافة البيئة الداخلية والخارجية للمنشآت التعليمية، والتأكد من التهوية الجيدة للجان الامتحانات.

وأشارت إلى أنه يتم المرور على لجان الامتحانات، من خلال فرق الإدارة العامة للسن المدرسي بقطاع الرعاية الصحية والتمريض والمديريات، لافتة إلى توفير مسئول صحي بكل منشأة لمتابعة الإجراءات الصحية.

وتهدف الوزارة فى خطتها الحد من فرص انتقال أي أمراض معدية بين الطلاب، والمراقبين وكل من يشارك في الامتحانات، وذلك باتباع خطة شارك في إعدادها جميع قطاعات ومديريات الوزارة؛ لضمان التأمين الطبي، للطلاب والمراقبين والمشرفين على اللجان، والزائرات الصحيات والعاملين داخل المدارس واللجان الامتحانية.

وأكدت أنه حال رصد حالات مرضية بين الطلاب، يتم التحويل لأقرب مستشفى لتشخيص الحالة، ووصف العلاج اللازم، مع حصر جميع حالات الإصابات والجروح أو الأمراض خلال اليوم الامتحاني.

الصحة الإجراءات الصحية اللجان شهادة الثانوية العامة العملية الامتحانية مناخ صحي

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أجرت 13 جراحة بالعمود الفقرى.. الأولى على "إعدادية المنوفية" تناشد وزارة الصحة التدخل لعلاجها

وزيرة الهجرة تستقبل السفير الكويتى لبحث أوضاع الجالية المصرية بالكويت

حجز المتهم بحيازة سجائر ماريجوانا في مطار القاهرة

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

ضبط 5 آلاف قرص مخدر فى بولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس