الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 163 حالة تعد بالزراعة والبناء على أراضي الدولة والملكيات الخاصة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إزالة 163 حالة تعد بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات والتي بدأت أعمالها يوم 27 من شهر مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو الجاري لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت خلال المرحلة الثانية للموجة الــ 21 من إزالة 138 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 7203 متر مربع بمختلف جهات الولاية وعدد 5 حالات تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و18 قيراط فضلا عن إزالة 20 حالة على أراضي زراعية خاصة بمساحة 1093 متر مربع مباني و5 قيراط و18 سهم زراعة لافتًا إلى أن تلك الحملات تتم بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة رؤساء المراكز ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن باستخدام معدات الوحدات المحلية.

وشدد اللواء عصام سعد، إلى ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأجهزة الأمنية ومسئولي جهات الولاية المعنيين للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة بالموجة الـ 21 خلال مراحلها المتتابعة موجهًا بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg  لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

جانب من إزالة مخالفات البناء

جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
جانب من إزالة مخالفات البناء
أراضي الدولة والملكيات الخاصة استرداد حق الدولة أراضي املاك الدولة التصدى بكل حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق المرحلة الثانية

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