الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على مواجهات منتخب مصر وأذربيجان في الكيك بوكسينج

المنتخب المصري للكيك
المنتخب المصري للكيك بوكسينج

يواجه المنتخب المصري للكيك بوكسينج نظيره الأذربيجاني وديا اليوم الأحد في الصالة المغطاة باستاد القاهرة ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وتقام المنافسات مساء اليوم على الصالة رقم (3) بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي بواقع 9 مباريات بين لاعبي المنتخب المصري للكيك بوكسينج ونظيره الأذربيجاني.

ويواجه البطل المصري محمود عقل ضد بطل أذربيجان جاشام مامادوف في وزن 75 كجم، وفي المباراة الثانية يواجه البطل المصرى على صلاح ضد بطل أذربيجان باهرام رازهبزادد في وزن +91 كجم، وفي المباراة الثالثة يواجه البطل المصرى عبدالله ماندوا ضد بطل أذربيجان إلشاد شاهبازوف في وزن 81 كجم.

كما يواجه البطل المصرى محمد أشرف ضد بطل أذربيجان فولجار مامدوف في وزن 63.5 كيلوجرام كما يواجه البطل المصرى محمد خالد ضد بطل أذربيجان إلكان الكيشيف وزن 86 كجم وفي المباراة السادسة يواجه البطل المصرى عمر زرزور ضد بطل أذربيجان ازجار رحيموف في وزن 60 كجم وفي المباراة السابعة يواجه البطل المصري أحمد الديباوى ضد بطل أذربيجان أرزومان جاديموف في وزن 67 كجم.

وضمن باقي المباريات تواجه البطلة المصرىة فريدة ضد بطلة أذربيجان فاطمة مامدوفا في وزن 48 كجم والبطلة المصرىة ياسمين محمد ضد بطلة أذربيجان إيسميرا ميمدوفا في وزن 65 كجم.

وأكد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج أن مواجهة منتخب مصر ونظيره الأذربيجاني تعود أهميته إلى كونه بمثابة احتكاك قوي للاعبين المنتخب الوطني مع نظيره الأذربيجاني أحد المدارس الآسيوية في اللعبة خاصة أن منتخب أذربيجان من المنتخبات القوية في اللعبة وهو ما يزيد من أهمية ذلك اللقاء كون الفراعنة يحتلون مراكز متقدمة في الترتيب العالمي وحققوا المراكز الأولى في البطولات الإفريقية خلال النسخ الماضية.

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