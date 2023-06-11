طقس حار في بريطانيا والحرائق تغزو إسكتلندا وتحذيرات للمواطنين من الخروج

فقد ما لا يقل عن ثلاثة حراس ملكيين في بريطانيا وعيهم بسبب موجة الحر القاسية خلال عرض عسكري حيث بلغت درجات الحرارة في المملكة المتحدة 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت) لأول مرة هذا العام، بينما طُلب من الناس في المرتفعات الاسكتلندية البقاء في الداخل بينما كان رجال الإطفاء يتعاملون مع حريق هائل.

تحذيرات للبريطانيين من خطورة الطقس

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد تمت مراجعة أكثر من 1400 جندي من قبل أمير ويلز، وهو العقيد الفخري للحرس الويلزي، حيث كان الحدث في هورس جاردز باريد في وسط لندن يوم السبت بمثابة بروفة عسكرية بعد ذلك، غرد الأمير ويليام أن القوات قامت "بعمل جيد حقًا" في ظروف صعبة.

وأكد مكتب الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في المملكة المتحدة وصلت إلى 30 درجة مئوية، مع 30.5 درجة مئوية مسجلة في هيثرو.

وتابعت الصحيفة، أنه في المرتفعات الاسكتلندية، تم تحذير المواطنين من البقاء في منازلهم مساء السبت حيث كان رجال الإطفاء يتعاملون مع حريق غابات بالقرب من إينفيرنيس في أكثر أيام العام حرارة حتى الآن في اسكتلندا، كما تم تسجيل درجة حرارة 26.7 درجة مئوية في أوشينكرويف في أيرشاير و 23 درجة مئوية في إينفيرنيس.

ونصحت خدمة الإطفاء والإنقاذ الاسكتلندية (SFRS) وشرطة اسكتلندا المواطنين في قرية Daviot بالبقاء في الداخل وإغلاق جميع النوافذ والأبواب لمنع استنشاق الدخان.

وتابعت الصحيفة، أن الحريق اندلع بالقرب من حديقة متنقلة فى حوالى 2.45 مساءًا، وقالت خدمة الإطفاء، إن التحذير من حرائق الغابات "المرتفع للغاية" الذي كان ساري المفعول حتى يوم السبت قد تم تمديده حتى غدًا الاثنين، ويُعتقد أنه واحد من أكبر الحرائق في المملكة المتحدة، ويغطي حوالي 30 ميلًا مربعًا، كما تم إصدار تحذيرات من حدوث عواصف رعدية في معظم أنحاء البلاد في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن يؤدي الهواء الدافئ القادم من الجنوب إلى ارتفاع درجة الحرارة، لكنه يجلب معه زخات رعدية وفرصة البرد والرياح العاصفة، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية.