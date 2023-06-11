الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"كانت تقرأ عناوين الأغاني خطأ".. أزمات في حياة الإعلامية القديرة فايزة واصف

فايزة واصف
فايزة واصف

سيطرت حالة حزن على الوسط الإعلامي عقب وفاة الإعلامية القديرة فايزة واصف وهي صاحبة البرنامج الشهير "حياتي".

وطالت الشائعات فايزة واصف طوال حياتها، حيث انتشرت عنها شائعة أنها أصيبت بالشلل، والسبب وراء ذلك هو ظهورها الدائم في برنامجها الشهير "حياتي" جالسة على كرسي المذيع.

كانت رحلة اللبنانية فايزة واصف كبيرة ومليئة بالعديد من التفاصيل، حيث اشتُهِرَت ببرنامجها التلفزيوني "حياتي" الذي استمر لمدة 36 عامًا على شاشة التلفزيون المصري، وكان يناقش القضايا والمشاكل الاجتماعية وكان له تأثير كبير على المجتمع المصري كما أنها  قدمت أيضًا برنامجًا آخر بعنوان "مشاكل وآراء" وكان يعالج قضايا اجتماعية ويسعى لحلها بواسطة متخصصين.

وفي آخر تصريحات ولقاء لها قبل وفاتها تحدثت عن مهنتها وعن مشكلتها الكبيرة مع الأغاني قالت خلال هذه التصريحات: “خلال لقاء لي سابق مع برنامج كنوز الوطن، أن بدايته الحقيقية كانت من خلال برنامج (أغنية اليوم)، الذي كانت تقدمه في إذاعة صوت العرب الشهيرة، لكنها لم تكن تحبذ هذا النوع من البرامج، وهو ما أوقعها في العديد من المشاكل على الهواء، لأنها كانت تقرأ عناوين الأغاني خطأ، فمثلا أغنيه نجاة (آه بحبه آه) قرأتها (٥١ بحبه ٥١)، وأغنية فريد الأطرش (هو بس هو) قرأتها (هويس هو)، حسب ما ذكرته بنفسها خلال لقائها في برنامج كنوز الوطن”.

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