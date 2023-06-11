الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس تدريبات الزمالك.. جلسة أوسوريو مع اللاعبين.. وتعليمات خاصة لشيكابالا

كالورس أوسوريو مدرب
كالورس أوسوريو مدرب الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وحرص أوسوريو على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران، بجانب شرح العديد من الأفكار والجمل الفنية المراد العمل على تنفيذها خلال التدريبات.

تدريبات بدنية للاعبين

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقسم الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي أوسوريو اللاعبين إلى مجموعتين، خاضت كل مجموعة عدد من التدريبات البدنية بالكرة وبدونها.

"الونش" يتابع مران الزمالك

وتواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتابع محمود حمدي الونش جانبا من التدريبات الجماعية للزمالك بعد مصافحة زملائه وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق.

"ِشلبي" ينتظم في التدريبات الجماعية

انتظم مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك مصطفى شلبي في التدريبات الجماعية للفريق بعد حصوله على راحة من مران، أمس، بسبب تعرضه لاجهاد عضلي.

"أوسوريو" يمنح تعليمات خاصة لـ"شيكابالا"

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات الفنية لمحمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الأبيض على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد.

وشرح "أوسوريو" لقائد الزمالك مجموعة من الأدوار الإضافية لتنفيذها داخل الملعب، بجانب بعض المهام الأخرى بخصوص التعامل مع المنافس في حال فقدان الكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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