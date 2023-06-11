الانتهاء من اللمسات الأخيرة لـ35 لجنة لامتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عن إنهاء كافة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية، والتي من المقرر أن تنطلق غد الاثنين الموافق 12 من شهر يونيو الجارى لعام 2022.

عدد لجان الثانوية العامة في الإسماعيلية

من جانبه أكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 10 آلاف و858 طالب وطالبة بـ35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

اجتماع تحضيري للثانوية العامة

وأشار إلى عقد اجتماع مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالإدارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.

خطة تأمين الثانوية العامة في الإسماعيلية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية إنه سبق و أن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة، كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

وضع خطة بالتنسيق مع شركة الكهرباء

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه انتهى من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولاً بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يومي 12 و13 يونيو الجارى بينما تنطلق المواد الأساسية الأحد 18 يونيو وتنتهي يوم 13 يونيو 2023.