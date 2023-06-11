محافظ أسيوط: تحويل أكبر نقطتي تجميع المخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة بالقوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وتحسين البيئة المحيطة بهم والحد من التغيرات المناخية عن طريق رفع وإزالة المخلفات والقمامة وزراعة الأشجار ورعايتها لخلق رئة خضراء في المحافظة لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأشار إلى تحويل نقطتي تجميع المخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة بمدينة القوصية، فضلاً عن غلق نقاط تجميع المخلفات الصلبة التي تمثل بؤر تلوث بيئي بمدن وقرى المحافظة ضمن الاحتفالات بيوم البيئة العالمي لعام 2023.

وأوضح محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "زراعة 100 مليون شجرة" ومبادرة "اتحضر للأخضر" وتغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

- تنفيذ حملة نظافة وتشجير وتوعية بمدينة القوصية

وفي هذا الإطار قامت إدارة المخلفات الصلبة وإدارة شئون البيئة بالمحافظة بالاشتراك مع رئاسة مركز القوصية بتنفيذ حملة نظافة وتشجير وتوعية بمدينة القوصية تم خلالها رفع المخلفات الصلبة من أكبر نقطتي لتجميع المخلفات الصلبة بمدينة القوصية أحدهما تقع بمنطقة الترعة القديمة بمساحة تقدر بحوالي 170م٢ والأخرى تقع بمنطقة الزرابي بمساحة 130م٢ وتم بناء سور حولها وإضافة طبقة كبيرة من التربة الطينية وتسويتها ثم زراعتها بأنواع مختلفة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة الواردة ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" وتحويل كل موقع من الموقعين من بؤرة تلوث بيئي إلى مكان صديق للبيئة.

كما تم توعية الأهالي المجاورين للموقعين بأهمية الحفاظ على النظافة والتخلص السليم من المخلفات الصلبة وعدم إلقاؤها بهذه بالمواقع بعد إلغاؤها وتوعيتهم بأهمية زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ لما تمثله من أهمية لتحسين نوعية الهواء وتلطيف للجو صيفا وعائد اقتصادي من ثمار وأخشاب.

وذلك بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز القوصية ، ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة وأسماء رشاد مدير إدارة المخلفات الصلبة بمركز القوصية وفتحي هريدي رئيس القسم الزراعي بمركز القوصية وبحضور ومشاركة المواطنين وأهالي المنطقة المحيطة ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة للمواطن الاسيوطي ونشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة.

زراعة اشجار

زراعة اشجار

زراعة اشجار

زراعة اشجار

زراعة اشجار

زراعة اشجار

زراعة اشجار

زراعة اشجار

زراعة اشجار

زراعة اشجار