الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة الأئمة بالأوقاف

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاستعلام

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام ٢٠٢٣.

ومن المقرر أن يتيح الجهاز الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض المسابقة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضي، وتعد المسابقة الحالية هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي، وذلك لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الاوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف ٣٠٠٠ إمام و ٣٠٠٠ عامل بالوزارة، على أن تجرى على ٣ أعوام مالية

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