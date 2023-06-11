الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للتأكد من تطبيق أحكام القانون.. "عمل الإسماعيلية" تجري جولة تفقدية لشركة إنتاج غذائي

وزارة العمل
وزارة العمل

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بالإسماعيلية، بشأن قيام المديرية بجولة تفقدية لشركة فودينا لتصنيع اللحوم والخضروات لمتابعة سير العمل وحقوق العاملين وواجباتهم تجاه أصحاب الأعمال ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد باستمرار بين العاملين فى المنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتأكد من تطبيق أحكام القانون داخل منشآت القطاع الخاص وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة ، أن الشركة تقع على مساحة 15 فدان وحجم رأس المال 90 مليون جنيه مصري، و حجم الإنتاج اليومى 6 أطنان شاملة اللحوم والدواجن والخضروات.

ورافق مدير المديرية  بالجولة :سامح  عهدي  مدير  إدارة  السلامة  والصحة المهنية ، وسامية عبد السلام  مديرة  مكتب عمل الأحياء ،وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، واستقبله خلالها حازم الكيلاني مدير الشئون الإدارية ، وعادل بدران مدير شئون العاملين ، وعلاء فودا مدير عام الشركة .

وأضاف مدير المديرية أنه تم التطرق إلى شرح إجراءات السلامة والصحة المهنية من حيث خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ وكيفية تنفيذها على ارض الواقع ، وتدريب العاملين عليها ، كما أكد المسئول عن السلامة والصحة المهنية بالشركة بأن هناك مراقبة بالكامل من الداخل والخارج للمقر ، لمتابعة سير العمل وتجنب حدوث اي حدث طارئ  يؤثر على الافراد والممتلكات .

وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل مديرية العمل بالإسماعيلية جولة تفقدية شركة فودينا لتصنيع اللحوم وزير العمل حسن شحاتة

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