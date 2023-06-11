الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب مطروح يحققون المركز الأول على مستوى الجمهورية فى اختبارات القوة الرياضية

عمرو شحاته
عمرو شحاته

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، إن المديرية تمكنت من تحقيق إنجاز كبير للمنظومة التعليمية بالمحافظة، بتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية في اختبار القوة الرياضية الذي يتم تنظيمه تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وفي إطار برنامج التنمية المستدامة.

وأهدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الإنجاز غير المسبوق لـ"تعليم مطروح"، إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تقديرًا للدعم المتواصل للمنظومة التربوية وتوجيهاته لتحقيق الرقي التعليمي بجميع أرجاء المحافظة، مهنئًا الطلاب النوابغ الذين شرفوا المحافظة، مشيدًا بنبوغهم العلمي وتفوقهم الباهر في مادة الرياضيات.

وأكد "شحاتة" أن الإنجاز العلمي الجديد تحقق بالإصرار والعزيمة والصبر فى طلب العلم من الطلاب المتميزين، ويتكون فريق المديرية من طلاب مدارس الروضة والسادات وباحثة البادية، مع الدعم المؤثر والمعاونة الصادقة والإيجابية من معلمي الرياضيات، وبإشراف متميز من إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وأحمد الجبالي، موجه عام المادة، ومديري تلك المدارس وطاقم التوجيه العام.

وأشار إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، إلى أن اختبار القوة الرياضية أو التميز الذي تنظمه الوزارة من خلال المركز القومي للامتحانات للعام الثاني على التوالي يستهدف قياس ذكاء الطلاب وتنشيط ذاكرتهم  وقوة الملاحظة في المسائل الرياضية الخاصة بالمنهج الدراسي بالإضافة إلى تعزيز الشغف لدى الطلاب بمادة الرياضيات مع تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، بالإضافة إلى اكتشاف الطلاب والطالبات المتميزين رياضيا وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية. 

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