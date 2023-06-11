5 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتى في ليلة التتويج بدورى الأبطال

توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على إنتر ميلان في المباراة النهائية بهدف نظيف.

سجل الإسباني رودري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وحقق مانشستر سيتي ولاعبيه عدة أرقام قياسية بعد التتويج بالبطولة الأوروبية، نستعرضها على النحو الآتي:

- أصبح الأرجنتيني جوليان ألفاريز الوحيد في التاريخ الذي فاز بألقاب كوبا ليبرتادوريس وكوبا أمريكا وكأس العالم وودوري أبطال أوروبا، وهذا ما لم يفعله أسطورة التانجو ليونيل ميسي.

- توج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، كما حقق ثلاثية الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا لأول مرة.

- صار بيب جوارديولا أول مدرب في التاريخ يحقق الثلاثية مرتين، بعد أن حققها لأول مرة مع برشلونة الإسباني موسم 2008-2009 وهذه المرة مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

- حقق جوارديولا اللقب رقم 14 له مع مانشستر سيتي، وعادل رقم زين الدين زيدان في الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات.

- أصبح الجزائري رياض محرز أول لاعب عربي يفوز بثلاثية الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد في موسم واحد.