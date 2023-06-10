السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الوداد يخصص 2500 تذكرة لجماهير الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

خصص مسؤولو نادي الوداد البيضاوي المغربي، 2500 تذكرة لجماهير الأهلي التي ستؤازر الفريق الأحمر في مباراته أمام الفريق المغربي غدا الأحد على ملعب مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار مسئولي الوداد بمنح النادي الأهلي 2500 تذكرة وتوزيعها على جماهيره معاملة بالمثل كما حدث في مباراة الذهاب.

ومن المنتظر أن يتواجد 1000 أو 1500 مشجع من الجالية المصرية في المغرب، في مدرجات ملعب مركب محمد الخامس من خلال جواز السفر الخاص بهم.

وعلى صعيد آخر، عُقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الإياب بين الأهلي والوداد التي ستقام في تمام العاشرة مساء غدا الأحد.

وتم الاتفاق على ارتداء لاعبي الأهلي الطاقم الأحمر كاملاً وحارس المرمى الطاقم الأخضر بالكامل، في حين يؤتدي الوداد الطاقم الأبيض بالكامل في حين يرتدي الحارس قميصًا بنفسجيًا وشورتًا وشرابًا من اللون الأسود.
 

الاهلى الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا مباراة الأهلي والوداد

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