خبير شئون روسية: أوكرانيا تعتمد فى هجومها المضاد على أسلحة تقليدية

قال آصف ملحم، خبير شئون روسية، إن الهجوم المضاد تعتمد فيه أوكرانيا على الأسلحة التقليدية، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أن هناك عددًا كبيرًا من القوات، ولكن الهجوم بهذه الطريقة سيكبدها الكثير من الخسائر.

حقيقة اختراق أوكرانيا لمنطقة “باخموت”

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجانب الروسي ينفي اختراق القوات الأوكرانية لمنطقة باخموت، مشيرًا إلى أن الخرق وارد، لأن هذه المنطقة تسمح لأنها وادٍ محاط بمجموعة من التلال، وقد يكون حدث خرق ما، ولكنه ليس في أعماق القوات الروسية.

وتابع أن الهجوم عسكري تقليدي بمدرعات، ومفهوم الأسلحة المتطورة الذي يقصده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو مواجهة المدرعات الغربية لا أكثر، مؤكدًا أنه يوجد أسلحة ليزرية في روسيا طاقتها قوية تتحول لطاقة حرارية.

وأشار إلى أن هناك جزءًا من المعركة هو خلق بلبلة في الداخل الروسي، وبدأت تتصاعد في المحافظات الحدودية الأصوات، والناس تتساءل عن سبب عدم حمايتهم من الهجمات المضادة الأوكرانية.