السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لحمة الرأس الأكثر مبيعا في مذبح المنيب.. والتجار: "بنبيع بالرأس مش بالكيلو"

لحمة الرأس في المنيب
لحمة الرأس في المنيب

توافد عدد كبير من المواطنين صباح اليوم السبت على مذبح المنيب التابع لحي المنيب، في محافظة الجيزة، لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء، استعدادا لعيد الأضحى المبارك 2023، والذي تبدأ أول أيامه في 28 من يونيو 2023، إلا أن الإقبال على شراء لحمة الرأس كان كبير جدا، الأمر الذي جعل التجار يجمعون أكبر قدر ممكن من رؤوس المواشي.

 

رصدت "الدستور" إقبال المواطنين على شراء لحمة الرأس، وآراء  التجار حول الإقبال الكبير عليها، والأسعار التي تطرح بها في مذبح المنيب في محافظة الجيزة، ونصائح التجار خلال شراء لحمة الرأس من الجزارين.

قال محمد أحمد، أحد الجزارين في مذبح المنيب، بحي المنيب، التابع لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن لحمة الرأس تلقى رواجا كبيرا من قبل المواطنين في حي المنيب، وذلك لأن أسعارها في موسم عيد الأضحى المبارك تكون منخفضة بشكل كبير، مشيرا إلى أنه في هذه الفترة الراهنة الأسعار بسيطة جدا، وتناسب كل الفئات.

 

وتابع أحد جزارين مذبح المنيب، في محافظة الجيزة، أن لحمة الرأس في موسم عيد الأضحى المبارك تباع بالواحدة وليست بالكيلو، مشيرا إلى أن أسعار لحمة الرأس تبدأ من 70 جنيها، وتصل لـ300 جنيه، على حسب حجم الرأس.

التقط منه محمود عيد، أحد الجزارين في مذبح المنيب التابع لحي المنيب، في محافظة الجيزة، أطراف الحديث موضحا لـ"الدستور" أن إقبال المواطنين على لحمة الرأس يجعلها الأكثر مبيعا في الفترة الراهنة، وذلك لأنها تبدأ من ٧٠ جنيها، معقبا: "أكتر نصيحة لازم أقولها للناس متشتريش لحمة الرأس متنضفة أبدا، اشتريها الأول وبعدين خليه ينضفها قدامك، علشان فيه ناس بتستخدم الكلور في تنضيفها علشان تنضف أسرع وده بيحولها لسم".

وأضاف عبدالفتاح السيد، أحد الجزارين في مذبح المنيب التابع لمحافظة الجيزة لـ الدستور أن إقبال المواطنين كبير جدا على لحمة الرأس، والأسعار مناسبة للفقراء والأغنياء.

 

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