"عروض فنية ومقتنيات تراثية" في احتفالية العيد القومي لروسيا بـ«البيت الروسي» بالإسكندرية

نظم المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية "البيت الروسي"، اليوم، احتفالية غنائية ثقافية في إطار الاحتفال بالعيد القومي لدولة روسيا، وبالتزامن مع مرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المصرية الروسية.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني للدولتين مصر وروسيا، كما تلاه عروض باليه، وكورال غنائي للأطفال تضمن العديد من الأغاني الوطنية بحضور كبير من الجانبين الروسي والمصرى بالاحتفالية.

وتحدث القنصل "بافيل كيديسيوك" مدير البيت الروسي بالإسكندرية، عن عمق العلاقات بين مصر وروسيا، موضحًا أنها علاقات قوية متجذرة وتعاون استراتيجي، حيث تعد مصر أكبر شريك لروسيا في الوطن العربي.

معرض مقتنيات الملك فاروق



وعلى هامش الاحتفال أقيم معرض تراثي يضم مقتنيات من الحقبة الملكية، بعنوان الملك فاروق والحقبة الملكية المصرية، والذي ضم صورًا متعددة للملك فاروق في أعمار مختلفة ومع أسرته والزيارات الرسمية، بالإضافة إلى الطوابع والوثائق، كما تضمنت المعروضات أعداد من المجلات والجرائد تحمل عناوين السادات في موسكو، مع خروشوف، عبد الناصر في موسكو، عبد الناصر يجتمع بخروشوف، روسيا تتدخل وغيرها من العناوين، فضلًا عن العملات القديمة الورقية أو المعدنية .

وأوضح مصطفى حنيش المشرف على المعرض، أن المقتنيات تضم أيضًا بعض المذكرات لأشخاص واكبت فترة الثلاثينيات والأربعينيات، وميداليات حصل عليها بعض المؤسسات والشخصيات مثل لاعبي كرة القدم وغيرها من المقتنيات التي توثق التراث.

وأضاف لـ«الدستور» سبب اختيار شخصية الملك فاروق للمعرض، احتفاءً بتأسيس الملك فاروق العلاقات الدبلوماسية المصرية عام 1943، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين ممتدة وهي ليست علاقات سياسية فقط بل علاقات شعوب، وتترسخ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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