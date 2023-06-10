موعد تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية بداية من غدا الأحد ولمدة 15 يوما وحددت المديرية أماكن وخطوات تقديم التظلمات.



قال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم، إن المديرية حددت الإجراءات والخطوات للتقدم بتظلم على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023.



وأوضح مصطفى، أن خطوات التظلم تشمل حضور ولي الأمر ومعه صورة بطاقة الرقم القومي (ولى الأمر) واستمارة طلب التظلم (متوفرة باللجنة) بالقطاعات الثلاثة مجانا.



كما تشمل إجراءات التظلم دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وهو مبلغ ٣٥ جنيها للمادة الواحدة علما بأن الجبر مادة والهندسة مادة يتم الدفع واعتماد الطلبات بالإدارة التعليمية.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أن أماكن التظلمات بالنسبة للقطاع الشمالي إدارات (مغاغه - العدوه - بني مزار ) في إدارة بني مزار وبالنسبة للقطاع الجنوبي إدارات (أبو قرقاص - ملوي - دير مواس) في إدارة ملوي، أما بالنسبة للقطاع المركزي إدارات (مطاي -سمالوط -المنيا) في مديرية التعليم والتعليم بعد الساعة الثانية بعد الظهر.



وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه يتم تحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة بعد تسليم الطلبات للجنة معتمد ومختوم.

