السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحفية ناهد السيد تكشف السبب الرئيسى لإصابتها بالذئبة الحمراء

ناهد السيد
ناهد السيد

كشفت الصحفية ناهد السيد، الأسباب الرئيسية التي أدت لإصابتها بمرض مناعي وهو الذئبة الحمراء، مؤكدة أنها أصبحت حكيم نفسها بسبب ما قرأته واستوعبته عن هذا المرض.

وقالت خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc: "كنت اجتهد وألهث ولا أرتاح ولا يوجد وقت لنفسي، وكل شيء أعطيه حقه، وتحديات لأحقق النجاح"، مؤكدة أن التوتر هو من أشعل فتيل الذئبة الحمراء في داخلها.

وتابعت أن ميزان الحياة اختل لديها، وأصبحت الآن تجتهد ولكن بهدوء وانتظام، مشيرة إلى أنها وجدت صعوبة فى تجنب أشياء من حياتها، ولكنها ضعت حدودًا لنفسها حتى لا يتخطاها أحد، ووضعت نظامًا وجدولة لحياتها وتحديد الأولويات وسارت عليها بانتظام.

ما هو مرض الذئبة الحمراء؟

الذئبة الحمراء هي مرض مناعي ذاتي مزمن يؤدي إلى التهاب في أنسجة الجسم المختلفة، ويمكن أن يؤثر في أي جزء من الجسم وهنا تكمن الخطورة، والتشخيص المبكر مهم بعد ظهور الأعراض؛ لمنع تأثر الأعضاء الداخلية (مثل: الكلى)، والتدخلات الطبية وتغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعد في السيطرة عليها.

ناهد السيد مرض مناعي الذئبة الحمراء التوتر الاولويات

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