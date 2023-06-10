وزير الخارجية يترأس اجتماعًا لهيئة مكتب مؤتمر «COP27»

على هامش اجتماعات بون حول المناخ..

ترأس سامح شكري، وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمؤتمر المناخ "COP27"، اليوم، اجتماعًا افتراضيًا لهيئة مكتب المؤتمر، وذلك على هامش الاجتماعات الجارية بمدينة "بون" الألمانية للجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمعنيين بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية وتنفيذ تعهدات المناخ.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن الاجتماع شهد مشاركة كل من أعضاء هيئة المكتب الممثلين للمجموعات الجغرافية المختلفة بالاتفاقية الإطارية، وسايمون ستيل، السكرتير التنفيذي للاتفاقية، وممثلي فريق الرئاسة الإماراتية للدورة المقبلة للمؤتمر COP28.

أولويات مجال عمل المناخ

وأثنى وزير الخارجية، خلال الاجتماع، على الدور الهام لهيئة المكتب، جنبًا إلى جنب مع السكرتارية التنفيذية، في تناول قضايا عمل المناخ ذات الأولوية والإعداد الناجح لمؤتمرات المناخ وضمان خروجها بنتائج تعزز من العمل المناخي على شتى الأصعدة، منوهاً بما تمثله اجتماعات الجهازين الفرعيين من فرصة لتقييم مسار تنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ والبناء على ما تحقق من نجاحات خلاله.

وتناول شكرى العمل الجاري لتنفيذ مخرجات مؤتمر المناخ COP27، الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي، خاصةً فيما يتعلق بتفعيل صندوق تمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وتحقيق الهدف العالمي للتكيُف مع تغير المناخ، موضحاً انعقاد اجتماعين للجنة الانتقالية المعنية بخسائر وأضرار تغير المناخ، إلى جانب عقد أول حوار ومنتدى استثمار حول برنامج عمل تخفيف تداعيات تغير المناخ، فضلاً عن تنظيم أول ورشة عمل بشأن برنامج عمل الانتقال العادل للطاقة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن تناول اجتماع هيئة المكتب لعدد من الموضوعات ذات الأولوية في مجال عمل المناخ الدولي، وعلى رأسها وضعية ومسار مفاوضات المناخ الحالية خلال أعمال الجهازين الفرعيين، حيث أكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها الرئاسة المصرية للمؤتمر لمعالجة شواغل مختلف الأطراف.

وتم استعراض الإعداد الجارى على الأصعدة الموضوعية والتنظيمية واللوجستية للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ والمقرر عقدها في الإمارات نهاية العام الجاري، وهو ما قام معه الوزير شكري بتأكيد حرص الرئاسة المصرية لـ COP27 على نجاح المؤتمر المقبل وخروجه بالنتائج المنشودة.