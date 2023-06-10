السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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19 ضحية.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابى على فندق بالصومال

الهجوم الإرهابي على
الهجوم الإرهابي على فندق بالصومال

كشف عدنان عابدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مقديشو تفاصيل الهجوم الإرهابي من قبل حركة الشباب على فندق في الصومال، والذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن الهجمات على الفنادق والمقاهي في العاصمة الصومالية مقديشو تعود إلى الواجهة من جديد بعد 5 أشهر من الهدوء النسبي والتحسن الأمني الذي شهدته العاصمة الصومالية.

وأضاف أنه وفقًا للسلطات الرسمية وحسب بيان الشرطة الصومالية فإن الهجوم بدأ بتفجير انتحاريين على بوابات الفندق، مشيرًا إلى أن 7 مهاجمين من حركة الشباب اقتحموا الفندق وبدأوا الهجوم.

مقتل 6 مدنيين و3 من عناصر الأمن وإصابة 10 فى هجوم على فندق بالصومال

وتابع: "الهجوم بدأ في تمام الثامنة مساء الجمعة، والشرطة أنهته في الثانية فجر اليوم" موضحًا أن هذا الهجوم أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى سقوط 3 عناصر من قوات الأمن ومقتل جميع المهاجمين من مسلحي حركة الشباب.

واستكمل: "السؤال الذي يحتاج إلى إجابة الآن هو كيف تمكن المسلحون من الوصول إلى هذه المنطقة، والسلطات الصومالية لم تقدم إجابات واضحة عن هذا التساؤل".

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