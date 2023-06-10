السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يسلم تأشيرات الحج لأول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سلّم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تأشيرات الحج لأول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظة القاهرة المستوى الأول البالغ عددهم 135 حاجًا، والذين تم اختيارهم عن طريق القرعة العلنية.

وقدّم محافظ القاهرة التهنئة للحجاج الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لتأدية مناسك الحج هذا العام، مؤكدًا أن الدولة سعت من خلال وزارة التضامن ومحافظة القاهرة لتوفير سبل الراحة والخدمات والرعاية للحجاج.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي وكل معاونيها على ما تم تقديمه من تيسيرات للحجاج هذا العام.

كما توجه بالشكر لكل الجمعيات التى قدمت المساعدة للحجاج من خلال اختيار القائمين على الإشراف على الحجاج ومعاونتهم للظهور بالمستوى الذي يليق بحجاج جمهورية مصر العربية.

وأوصى محافظ القاهرة الحجاج بالدعاء لأهلهم ولوطننا الحبيب وشعبنا الكريم بدوام نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

شهد الحفل اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، ود. أحمد عبد الرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف، ود. عز فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ومشرفو الرحلات ومديرو الفنادق ومديرو الإدارات الإجتماعية وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال الحفل سلم محافظ القاهرة هدية للحجاج عبارة عن شنطة سفر تحوى ملابس الإحرام وكروت الحقائب وشارات التعريف وحقيبة طبية لأدوية الطوارئ وكتيبًا لشرح مناسك الحج، واختبارًا سريعًا لكوفيد للاطمئنان فى حالة أصيب الحاج بدور برد.

جانب من الحدث

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