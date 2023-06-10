الرئيس السيسى: صمدنا أمام الأزمة الاقتصادية العالمية بفضل الإصلاحات

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها دولًا عدة ومن بينها مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحاول التخفيف من آثار تلك الأزمة على المواطنين.

وقال الرئيس السيسي، خلال خلال كلمته بالأكاديمية العسكرية فجر اليوم: "الأزمة الاقتصادية استمرت 3 سنوات، بعد أزمة جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد في العالم كله وعلى مصر أيضًا".

وأضاف: "لكن إحنا بفضل الله صمدنا أمام تلك الأزمات، بفضل الإصلاحات التي قامت بها الدولة اعتبارًا من عام 2016".

كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الأزمة الروسية- الأوكرانية أيضًا لها تداعيات كبيرة جدًا على الاقتصاد العالمي وعلى مصر، متابعًا: "نحاول التخفيف من آثار تلك الأزمة"، مؤكدًا أنها أزمة لها تأثير كبير جدًا على الأسعار وسلاسل الإمداد.

واستكمل: "لكن إحنا كل يوم نكتسب قدرة على تطوير إمكانياتنا في مواجهة هذه الأزمة، وإن شاء الله الأزمة تعدي على خير".