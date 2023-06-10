مشروعات كهرباء بـ2 مليار جنيه في سيناء.. مصر "تضيئ" أرض الفيروز خلال 9 سنوات

بذل قطاع الكهرباء في جنوب وشمال سيناء جهودًا غير مسبوقة من أجل إحداث طفرة على مستوى المشروعات التنموية التي غابت عن أرض الفيروز منذ عقود عدة، وبرزت مشروعات الكهرباء كركيزة تنموية ارتكزت عليها استراتيجية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة وما تشمله من خطط لشمال وجنوب سيناء.

التنمية الكهربائية في جنوب سيناء

يبلغ عدد جمهور المشتركين بقطاع كهرباء جنوب سيناء نحو 94 ألف مشترك، يتمركزون في 30 مركزا وقرية، وخلال الفترة 1 يوليو 2014 حتى يونيو 2020، شهد القطاع تنفيذ 13 مشروعا بتكلفة إجمالية 515 مليون جنيه، بحسب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وخلال الفترة من 2014 حتى 2020، شهدت جنوب سيناء تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالي 40 مليون جنيه، كخطة استثمارية طموحة.

وجرى تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء، بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 475 مليون جنيه، تمثلت في:

توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة، وشركة أنابيب البترول بمدينة أبورديس، و(83) عمارة سكنية بمدينة الطور، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور، والقرى السياحية بشرم الشيخ، و مشروع تغذية متحف شرم الشيخ، ومشروع تغدية مصنع الكاولين بشرم الشيخ، ومشروع تغدية محطة تحلية مياه الطور، توصيل التيار الكهربائى لمشروع 6 تجمعات بدوية تنموية، ومحطة محولات نويبع الى تجمع وادى سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية عدد (9) تجمعات على طول الخط.

كما تم توصيل التيار الكهربائي لمشروع 148 عمارة بمدينة طور سيناء، ومشروع تغدية جامعة الملك سالمان (شرم الشيخ/الطور/رأس سدر)، ورفع التعارضات لتوسعة طريق النفق /شرم الشيخ الجديد.

التنمية الكهربائية في شمال سيناء

في يناير 2023، قضت نهائيًا وزارة الكهرباء على شكوى أهالي محافظة شمال سيناء من عدم استقرار التيار الكهربائي، وتأثره بأي خلل مما يسبب تذبذب في التغذية الكهربائية كان يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وكانت محطة كهرباء شمال سيناء البخارية كلمة السر في حل هذه المشكلة.

تعد محطة كهرباء شمال سيناء البخارية هي الأولي والوحيدة التي تغذي محافظة شمال سيناء وتم ربطها على الشبكة الموحدة للكهرباء في مطلع العام 2023، بعد أن كانت تعاني المحافظة من انقطاعات في التيار الكهربائي تصل مدة الفصل عن التيار خلالها إلي 6 ساعات.

ويهدف إنشاء المحطة القضاء على شكوي المواطنين في محافظة شمال سيناء من تذبذب أو انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بعد رفع قدرة المحطة من 66 ميجاوات إلى 320 ميجا وات وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 378 مليونا و579 ألف جنيه.

مشروعات الكهرباء في شمال سيناء

شهدت شمال سيناء تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتكلفة 1,406 مليار جنيه متمثلة فى:

توصيل التيار الكهربائى لمدينة رفح الجديدة المرحلة الأولى والعاجلة، وممشروع "المآخذ" برمانة وبئر العبد، و "ابنى بيتك" بأرض الجولف بالعريش، وإنشاء عدد 89 عمارة بالسبيل بالمساعيد، واستصـلاح 3000 فـــــدان بقـريــة الأمــــــل بالقنطرة شـــرق.

كما تضمنت مشروعات الكهرباء في شمال سيناء: توصيل التيار الكهربائى للمدينة المليونية بشرق بورسعيد الجديدة، ومطار المليز ليعمل كمطار مدنى عسكرى، ومزارع الاستزراع السمكي، و 30 منزل بدوى بقرية الجوفة برمانة، ومستشفيات (نخل -بئر العبد)، والتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء المرحلة الاولى.

وأيضًا مشروعات الكهرباء في شمال سيناء: توصيل التيار لمحطة مياة غرب العريش و محطة مياة ابوصقل وكرم ابو نجيلة بالعريش ولابار المياه المحيطة بمنطقة مطار العريش ومحطات مياه السكادرة بالشيخ زويد، كما تم توصيل التيار المحطة تحلية مياه البحر بالعريش بالكم 17 المساعيد، و مجمع صناعات الرخــام بالجفجـافة بوسط سيناء، فضلًا عن إنارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين - وخط الحدود الدولية من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10 بمحافظة شمال سيناء.

وتنوعت مشروعات الكهرباء في شمال سيناء وشملت: إنشاء خط الربط جهد 22كف لربط نخل بموزع رأس النقب مع تنفيذ اعمال الصيانة وتحسين الجهد، مع تأمين المحور الساحلي والجنوبه بمنطقة الخربة ببئر العبد.

بعد دحر الإرهاب الأسود

أخر مشروعات الكهرباء في شمال سيناء جاري تنفيذها خلال 2023 وتبلغ تكلفتها الاستثمارية حوالي 500 مليون جنيها، وتتمثل في : إعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة بقرى الشيخ زويد ورفح مع عودة الأهالي إليها بعد دحر الإرهاب الأسود.

كما تم توصيل التيار للمرحلة الثانية لعدد 10 تجمعات تنموية بوسط سيناء متضمن توصيل التيار لمحطات تحلية المياه والصرف الصحى بكل تجمع وكذلك ابار المياه الخاصة بالمناطق الزراعية للتجمعات، ونقل وتعديل مسار المحاور الرئيسية داخل مدينة العريش، ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بالمساعيد، وتجمع قرية الصيادين بمنطقة اغزوان ببئر العبد، ومحطة معالجة مياه رفح الجديدة.

هذا بالإضافة إلي توصيل التيار لـ5 محطات صرف صحي داخل مدينة بئر العبد، وتغذية موزعات الشيخ زويد والوحشي من محطة محولات الشلاق الجديدة، وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية مشروع حياة كريمة المرحلة الأولى بمركز القنطرة شرق.