"مراجعة إطار عمل وسياسات المكون الشرطى" ورشة عمل بأكاديمية الشرطة

نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة فعاليات وورشة عمل تدريبية بعنوان "مراجعة إطار عمل وسياسات المكون الشرطي" بالتعاون مع "قدرة إقليم شمال إفريقيا ضمن القوة الإفريقية الجاهزة"، والتي عُقدت خلال الفترة من 4-7 يونيو الجاري بحضور 18 مشاركًا من مسئولي الأمانة التنفيذية للقدرة ومفوضية الاتحاد الإفريقي وكذلك ممثلي الدول الأعضاء بالقدرة في إطار الدور الفعال لمساهمة الشرطة المصرية في المشاركة في صون الأمن والسلم الدوليين، خاصةً على مستوى القارة الإفريقية.

تهدف ورشة العمل إلى توضيح دور المُكون الشرطي في عمليات دعم السلام، وتوصيل المشاركين إلى تعريف واضح لأهمية دور ومسئوليات المُكون الشرطي وصياغتها في شكل وثائق وسياسات إقليمية موحدة.

وتعقد ورشة العمل في إطار اعتماد قدرة إقليم شمال إفريقيا للمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام كمركز امتياز إقليمي للمكون الشرطي، نظرًا لما يتمتع به المركز من إمكانات تدريبية ولوجستية متطورة، وما يضطلع به من جهود مستمرة في تدريب وبناء قدرات كوادر دعم وحفظ السلام، ليس على المستوى الوطني فقط، بل على المستوى الإقليمي والدولي أيضًا.

وفي ختام فعاليات ورشة العمل، تضمنت عددًا من التوصيات، ومنها مراجعة الدول الأعضاء في مقترح الدليل الإرشادي لكل من ضباط الشرطة الفرديين ووحدات الشرطة المشكلة لإبداء ملاحظاتها، الاستعانة بهذا الدليل في إعداد وتحضير وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الفرديين على مستوى الدول الأعضاء، والاستعانة بوثيقة الاتحاد الإفريقي الخاصة بجدول التجهيزات والمعدات لوحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الفرديين الجاهزة للنشر في بعثات دعم السلام المفوضة من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

وأعرب المسئولون عن امتنانهم لما قدمه المشاركون من وزارة الداخلية المصرية والذي ساهم في صياغة مشروع الدليل الإرشادي، وما عكسه من خبرات تراكمية لدى الشرطة المصرية في مجال عمليات دعم وحفظ السلام، وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم في القارة الإفريقية.