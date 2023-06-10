مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم عدة سيارات بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين أخرين، في تصادم سيارة نقل وعدة سيارات ملاكي على طريق رافد جمصة أمام سوق المواشي بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز بلقاس، يفيد بمصرع شاب وإصابة اثنين نتيجة تعرضهم لحادث تصادم بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل بعدة سيارات أمام سوق المواشي على الطريق بين مدينتي بلقاس وجمصة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى وجدي سمير صالح يونس، 35 عاما، وإصابة محمود كامل إبراهيم، 58 عاما، من السنبلاوين، ودينا محمد محمود، 24 عاما، نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل مع عدة سيارات على الطريق بين جمصة وبلقاس.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بلقاس، وإيداعها بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وتم إسعاف المصابين وتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل التحاليل الطبية والأشعات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.