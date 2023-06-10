ضمن الاحتفال بثورة 30 يونيو.. رصف 11 طريقا بتكلفة 72 مليون جنيه في البحيرة

أكدت المهندسة كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق والنقل في محافظة البحيرة، الانتهاء من أعمال رصف 11 طريقا بتكلفة 72 مليون و244 ألف جنيه، خلال شهر مايو المنقضي، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح الطرق المذكورة منها فى ذكرى الاحتفال 30 يونيو،و في إطار جهود محافظة البحيرة لمتابعة كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة.

وأضافت عاشور أنه تم رصف طريق جسر ترعة الفيرانية بطول 3 كم بتكلفة 5 ملايين و789 ألف جنيه، ورصف طريق مشروع عبد القادر الرابط بين مدينة حوش عيسى بطريق جسر ترعه النوبارية وطريق الريكو المركب بداية من الكوبرى وحتى المقابر بطول 3 كم بتكلفة 12 مليون و725 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنه تم رصف طريق الكوم الاخضر بطول 4 كم بتكلفة 12 مليون و300 ألف جنيه، واستكمال جسر ترعة الرشيدية طريق الموقف الجديد بطول 1.7 كم وبتكلفة 3 ملايين و628 ألف جنيه، بالإضافة إلى استكمال طريق شبراخيت - إيتاي البارود بطول 0.75 م وبتكلفة 2 مليون و291 ألف جنيه، فضلا عن رصف طريق ساحل مرقص الرابط بين الطريق الزراعى من كوبري التوفيقية بمدينة شبراخيت ومدينة الرحمانية بطول 4.8 كم بتكلفة 17 مليون و125 ألف جنيه.

كما أكدت المهندسة كريمة عاشور الانتهاء من رصف طريق الملح بمركز ادكو بطول 3.7 كم وتكلفه 10 ملايين جنيه، واستكمال جسر ترعة الخندق الشرقى بمدينة إيتاي البارود بطول 1 كم بتكلفة 3 ملايين و357 ألف جنيه، واستكمال جسر مصرف شبراخيت بطول 1كم بتكلفة 3 ملايين و357 ألف جنيه، بالإضافة إلى صيانة كوبري فرهاش على مصرف حرارة بحوش عيسى بتكلفة 913 ألف جنيه، وكوبري عرفان على مصرف اللوية بالمحمودية بتكلفة 759 ألف جنيه.

وأضافت أنه يتم إنهاء أعمال إحلال وتجديد كوبرى الليمون بمركز بدر بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، وكوبري طلبة بمركز دمنهور بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتكسير وترميم رصيف درابزين كوبري طه بكفر الدوار بتكلفة 322 ألف جنيه، وكذا إحلال وتجديد كوبرى يعقوب صبري بإيتاي البارود بتكلفة مليون و723 ألف جنيه.