أنشطة وفعاليات قطاع التنمية الثقافية هذا الأسبوع

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، العديد من الفعاليات الثقافية والتي تتمثل في ورش فنية وندوات وعروض أفلام وحفلات عنائية، هذا الأسبوع من شهر يونيو الجاري 2023، والتي جاءت كالتالي:

- يوم السبت الموافق 10 يونيو، يقيم قصر الأمير طاز حفل فرقة الليل والموال بقيادة المايسترو رأفت يسرى فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

- ويقام السبت 10 يونيو، في بيت المعمار المصرى "ذاكرة الحواس: رحلة فى وجدان المدينة أمنى الشايب، فى تمام الساعة السادسة مساء.

- وينظم مركز الإسكندرية للإبداع السبت 10 يونيو، عرض الأراجوز وخيال الظل مع فرقة ومضة، في الثانية عشر ظهرًا، بينما يقيم الأربعاء 14 يونيو ندوة بعنوان "التحديات التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا" في تمام السادسة والنصف مساء.

- بينما يعرض سينما الهناجر، في نادى السينما المستقلة عرض فيلم "ورد – نعمة – سواح – ما يحدث فى حياة نادين" بالتعاون مع المركز القومى للسينما ويدير النادى الناقد أحمد عسر فى تمام الساعة السابعة مساءً، يوم السبت 10 يونيو.

-

- ويوم 10 يونيو، بمركز طلعت حرب الثقافى جلسة "اليوجا والتأمل والصحة والإنسان..ناجى طوبيا" في تمام الساعة الخامسة مساء.

-

- بينما ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، عرض الأراجوز وخيال الظل مع فرقة ومضه، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وأمسية "فى حب بيرم 130 عاما من الميلاد".

- وينظم بيت الهراوي السبت 10 يونيو، ورشة عمل لتدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين وتدريس الصول قيج للمبتدئين، وورشة عمل جماعية.

- ويقدم بيت السحيمي يوم الأربعاء 14 يونيو، حفل فرقة أولاد النيل للفنون الشعبية، في تمام الساعة الثامنة مساء، كما ينظم يوم الخميس 15 يونيو حفل فرقة "فويس باند" بالمسرح المفتوح بساحة السحيمي في تمام الساعة الثامنة مساء.

- الخميس 15 يونيو في قصر الأمير بشتاك، حفل الفنان محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية في تمام الساعة الثامنة مساء.

- ويوم الخميس 15 يونيو، تنظم سينما الهناجر عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون في نمام الساعة السابعة.

- يوم الخميس 15 يونيو ينظم مركز طلعت حرب الثقافي ندوة بعنوان "تأثير الفنون الإسلامية على الفنون الحديثة" في تمام الخامسة مساء، تقديم إيمان عارف.

- بينما ينظم مركز الحرف التقليدية بالفسطاط السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع دورة بيت جميل، بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية.