محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": رفضنا فكرة إقامة استفتاء على بقاء مرسى رئيسًا استجابة لمطالب الشعب

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، إن من طرح خيار بعمل استفتاء على بقاء محمد مرسي رئيسًا، وأن لا يكون هناك قرار بانتخابات رئاسية مبكرة، هو الفريق أول عبدالفتاح السيسي، حيث كان في إطار طرح عدد من الخيارات، كان هذا الخيار من ضمن الخيارات التي طرحت.

وأضاف النائب محمد عبدالعزيز، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع ما قبل 3 يوليو كان يدير النقاش ولم يدل برأيه إلا في نهاية الاجتماع، وكان يصر طول الوقت أن تكون القوى السياسية هي التي تناقش وتقرر، وهو ينحاز للرأي الذي يراه الشعب، كما أنه لم يكن يفرض رأي على أحد، وهذا ما كان واضحاً منذ بداية النقاش حيث كان يتحدث في شكل مدير للنقاش، وما ستستقر عليه القوى السياسية سيقوم بتنفيذه كقوات مسلحة، وبأنه ليس طرفًا، وإنما القوات المسلحة دعت من خلال مسؤوليتها الوطنية للحفاظ على الوطن وليس للتدخل من قريب أو من بعيد، وبالتالي هو طرح فكرة بعمل استفتاء على بقاء محمد مرسي رئيسًا، ونحن قلنا بأن هذه الفكرة مرفوضة، لعدة أسباب، أهمها أن الإخوان لن يرضوا باستفتاء، لكن الإخوان يرون أن دونها الرقاب، الإخوان عايزين الحكم وهيموتوا أي حد وهيقتلوا أي حد يحاول الاقتراب من هذه السلطة، كما أن الشعب المصري يرى أن محمد مرسي يرى أن شرعيته قد انتهت، ولذلك فإن اقناع الشعب باستفتاء سيقسم هذه الآراء ما بين مؤيد لإجراء الاستفتاء ومقاطع لإجراء الاستفتاء وبين التشكيك في الوعد الذي قطعته القوات المسلحة، أنها منحازة لإرادة الشعب المصري، وأنها ترى مطالب الشعب مشروعة، ومطالب الشعب واضحة وهو الانهاء السلمي لحكم هذه الجماعة الإرهابية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

وأشار إلى أن أي استفتاء ديمقراطي في ذلك التوقيت سيكون ضد الإخوان، كما أن الشارع المصري لم يكن حتى مستعد لهذه الفكرة، لكنه بالفعل عمل استفتاء بنزوله، وأكبر دليل احتفالات المصريين بإعلان قرار 3 يوليو، ما عدا هذه الجماعة التي حشدت من كل الجمهورية واحتشدت في ميدان الشهيد هشام بركات ، رابعة سابقًا.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.