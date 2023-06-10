وكالة الصين: تستعرض فعاليات معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى بالدقى (صور)

نشرت وكالة شينخوا الصينية تقريرًا مصورًا تستعرض فيه فعاليات معرض زهور الربيع فى نسخته الـ90 الذي افتتح مؤخرًا بالمتحف الزراعي بالدقي بمشاركة العديد من الشركات المتخصصة في نباتات الزينة ومستلزمات الحدائق، عبر لقاءات مع الزوار ومسؤولي الشركات، مشيرة إلى أنه معرض رائع ومبهر جذب العديد من المصريين.

معرض الزهور

وقالت الوكالة إن عشرات العارضين عرضوا الزهور الملونة ونباتات الزينة والشجيرات والشتلات، فضلًا عن أدوات وإكسسوارات البستنة والمناظر الطبيعية ، بدقة من قبل عشرات العارضين في الدورة التسعين لمعرض زهور الربيع الذي أقيم في المتحف الزراعي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت نهال رسمي، وهي شابة أتت مع زوجها لشراء أواني كبيرة للزراعة: "نزور معرض الزهور كل عام، في بعض الأحيان نحتاج إلى بعض النباتات، والشيء الجميل أننا نجد كل ما نحتاجه هنا في مكان واحد".

وأضافت: "من الممتع قضاء اليوم هنا، بينما كان زوجها ينقل عدة أواني من الزهور المتفتحة إلى سيارتهما المتوقفة خارج المتحف".

معرض الزهور

وقال هاني مسعد ، مهندس زراعي مسؤول عن جناح إحدى الشركات العارضة: "إنه مثل مهرجان لجميع منتجي نباتات الزينة والمنتجات الزراعية الأخرى، نتطلع إليه كل عام".

بالقرب من جناح مسعد ، كانت شركة تنسيق حدائق تعرض نوافير وشلالات اصطناعية، بينما كانت حشود من الزوار تلتقط صورًا وصور سيلفى مع مناظر خلابة في الخلفية.

معرض الزهور



وقال صاحب الشركة، بالنسبة لنا فإن المعرض هو الواجهة التي نعرض فيها أفكارنا وتصميماتنا الجديدة تمامًا كما تظهر عند تركيبها في حديقة حقيقية، على عكس العرض في صالة عرض بمساحة محدودة.

وأضاف: "منتجاتنا الجديدة هذا العام هي تصاميم جديدة للنوافير الخشبية، وكذلك نباتات صناعية كنا نستوردها"، مضيفًا أن شركته تصدر نوافير وشلالات صناعية لعدد من الدول العربية منها السعودية والكويت والعراق. .

وقال أحمد حامد ، مهندس زراعي، إنه كان ينتقي مع ابنته مئات من أواني الصبار المنظمة بشكل ساحر في منطقة عرض.

معرض الزهور

وقال حامد: "إنها المرة الثالثة التي أزور فيها المعرض هذا الأسبوع؛ لأنها مناسبة سنوية ثمينة بالنسبة لي لمشاهدة أنواع نباتات الزينة المختلفة والابتكارات في مجال الصبار".

وأضاف: "إنها فرصة سعيدة، وأدعوا الجميع للحضور والاستمتاع برؤية النباتات والصبار وإبداع العارضين".