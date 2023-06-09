الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس أمناء الحوار الوطني ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص التعازي والمواساة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والدته الفاضلة.

ويُشاطر مجلس الأمناء رئيس الوزراء والأسرة الكريمة الأحزان، داعيا الله أن يتغمّد الفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يُسكنها فسيح جناته.

يتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد المقبل، مراسم عزاء والدته، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفيت والدة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

 

مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الأمناء المشير طنطاوي القوات المسلحة

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