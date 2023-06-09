الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة: حجازي يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

أحمد حجازي
أحمد حجازي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مدافعه المصري أحمد حجازي خضع لجراحة ناجحة لمعالجة الرباط الصليبي في ركبته اليسرى تحت إشراف الدكتور الإنجليزي أندي ويلياميز في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح النادي في بيان نشره على حسابه الرسمي بـ"تويتر" أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي تأهيلي حتى موعد عودته للتدريبات الجماعية في إشارة لوضع حد للتكهنات التي راجت لتخلي النادي عنه في المرحلة المقبلة.

كان حجازي أصيب في لقاء فريقه أمام الفيحاء في ختام جولات الدوري السعودي للمحترفين والتي توج من خلالها ناديه باللقب.

وكان اللاعب قد خضع للفحوصات الطبية التي اكدت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

اتحاد جدة السعودي احمد حجازى جراحة في الركبة إصابة أحمد حجازي بالرباط الصليبي الدوري السعودي 2023

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