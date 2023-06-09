الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنقاذ 39 مصطافا من الغرق فى شواطئ رأس البر بدمياط

رأس البر
رأس البر

شهدت شواطئ مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي ونواب المدينة، تزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة اليوم الجمعة، وسط استعدادات الوحدة، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكل خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

كما تم إنقاذ عدد ٣٩ حالة من الغرق كما تم تسليم عدد ٦٧ طفلا تائها إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة.

دمياط راس البر محافظة دمياط منال عوض مصطاف

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