"جثة على الطريق".. تحريات مكثفة لكشف غموض مقتل شاب سودانى فى أسوان

عثر أحد المارة بطريق قرية وادي النقرة بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، على جثة شاب سوداني الجنسية ملقاة على الأرض، فى ظروف غامضة.

وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بعثور أحد المارة على جثة هامدة لشاب سودانى الجنسية ملقى على الأرض، على الطريق العام لقرية وادى النقرة، وذلك في ظروف غامضة ولم يتبين السبب حتى الآن.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الشاب سودانى الجنسية، ويدعى "باسم. م. ع. م"، ويبلغ من العمر 22 سنة، ومن الواضح بالكشف الظاهرى أنه توفى إثر سقوط حجر على الرأس.

على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة، وكتابة التقارير الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.