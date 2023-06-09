إخماد حريق بقرية بني زايد في بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، السكرتير العام المساعد، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي وقع اليوم "بعد صلاة الجمعة " بأحد المناطق بقرية بني زايد بمركز ناصر، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وتوجه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لموقع الحريق، حيث أشرف على أعمال إطفاء الحريق، الذي شب في مخزن أدوات صحية بشارع شجرة الدر وبعض المخلفات أعلى سطح مجاور للمخزن، حيث قامت أجهزة الحماية المدنية من سيارات الإطفاء بالتعامل مع الحريق وإخماده، وتم تبريد موقع الحريق وتمشيطه للاطمئنان على عدم وجود أية أجزاء مشتعلة في أماكن قريبة من موقع الحريق.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه،فور تكليف المحافظ في هذا الشأن، تم التحرك إلى القرية، وفصل المرافق من الكهرباء والغاز الطبيعي كإجراء احترازي واستدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمناطق أخرى.

رافق السكرتير العام المساعد كل من على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، ومسؤولو شركات المرافق من الكهرباء والغاز والحماية المدنية وقسم شرطة ناصر.