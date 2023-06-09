إزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة خلال حملة مكبرة ببنى مزار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك تنفيذًا لأعمال المرحلة الثانية للموجة الـ21 لإزالة التعديات.

وقاد عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، حملة لإزالة التعديات، قامت بفك شدة خشبية لدور أرضى لمنزل مساحتة 90 مترًا بشارع بجوار مدرسة الزهراء، كما أزال إبراهيم محمد، رئيس حى غرب ومايكل حكيم، رئيس حي جنوب وإدارة الإزالات والإشغالات 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية الأولى بحوض فتح الباب طريق قرية صندفا على مساحة قيراط والثانية بحوض الخزام على مساحة 10 أسهم، والثالثة بحوض واصف على مساحة 12 سهمًا، كما تمت إزالة حالة تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بالمخالفة لقانون 119 لسنة 2008 بشارع الثورة على مساحة 120 مترًا إلى جانب ردم حالة بناء أخرى فى المهد بطريق المدافن مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن فرج فتحي صادق، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات والتنظيم بالحسينية تمكن من إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية الحسينية وردم الحفر بالكامل على مساحة قيراط.

وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي إزالة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم.

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