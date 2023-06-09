الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يرحب بتوافق لجنة 6+6 الليبية حول قوانين الانتخابات

انتخابات
انتخابات

رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، بإعلان اللجنة الليبيَّة المُشترَكة توافـق أعضـائها بشأن القـوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزارة الخارجيَّة العراقيَّة ترحب بإعلان اللجنة الليبيَّة المُشترَكة المكلفـة مـن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6)، يوم الأربعاء المُوافِق 2023/6/7، في مدينة بوزنيقة المغربيَّة، عـن توافـق أعضـائها بشأن القـوانين الناظمة للانتخابات الرئاسيَّة والبرلمانيَّة في ليبيا".
وأضاف البيان، أن" الوزارة ثمنت عالياً الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربيَّة من أجل إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات، وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسيَّة من أجل الاضطلاع بدور أساسيّ في العمليَّة الانتخابيَّة". 
وأعربت وزارة الخارجية عن" أملها أنَّ تسهم هذه التوافقات في الدفع بعمليَّة التسويّة السياسيَّة في ليبيا قدماً بمـا يـخـدم آمال وطموحات الشعب الليبيّ الشقيق".

وزارة الخارجية العراقية وكالة الانباء العراقية 6 6 ليبيا المملكة المغربي ة

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