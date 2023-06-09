الاتحاد الأوروبى: كل المؤشرات تدل على وقوف روسيا وراء تفجير السد الأوكرانى

أكد المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن كل المؤشرات تدل على أن روسيا وراء تفجير السد الأوكراني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضاف: "المتفجرات وضعت قرب توربينات السد التي تقع تحت سيطرة روسيا".

وتم إجلاء آلاف الأشخاص عقب تفجير سد نوفا كاخوفكا الواقع على نهر دنيبرو في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية جنوبي أوكرانيا، الأمر الذي تسبب بارتفاع منسوب المياه في نهر دنيبرو، ما يهدد بحدوث فيضانات تجتاح مدينة خيرسون الأوكرانية.

وأدانت أوكرانيا وحلفاؤها، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا واليابان، الهجمات التي تستهدف عمليات الإغاثة في خيرسون، داعية روسيا إلى السماح بوصول المساعدات "بلا عوائق" بعد تدمير سد كاخوفكا.