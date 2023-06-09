الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرة ذو الحجة 19 يونيو.. وعيد الأضحى 28 يونيو

الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر ذو الحجة يوم الإثنين الموافق 19 يونيو الحالي وعدته 30 يوما، وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك الأربعاء 28 يونيو.

وقال القاضي، في بيانٍ أصدره اليوم الجمعة، إن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة الموافق 18 يونيو.

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31- 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 و44 دقيقة).

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