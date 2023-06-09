إخماد حريق شقة سكنية فى البحيرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بقرية نكلا العنب، التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود، مما أدى إلى إصابة 2 بحالات اختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بنشوب حريق داخل الطابق الثاني بمنزل بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة شرطة المركز، مما أسفر عن حريق محتويات المنزل، ووقوع إصابات بشرية، حيث أصيب شخصان بحالة اختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى العام، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارت الحماية المدنية وفرض كردون أمنى حول العقار، وفصل جميع المرافق، وذلك من أجل المساهمة في عدم انتشار الحريق إلى الأماكن المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى أسفر عن حرق محتويات المنزل بالكامل، كما أسفر عن إصابة كل من: "أحمد منصور سعيد"، 5 سنوات، مقيم بقرية كفر الحناوي، و"صلاح سعيد عبدالحميد"، 35 سنة، مصاب بحالة اختناق، ونقلا إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود برئاسة المستشار أحمد ماجدى، مدير النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وجرى إخطار لجنة الإغاثة بإدارة التضامن الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة لعمل اللازم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.