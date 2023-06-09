الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. "القاهرة طراز معمارى فريد" بصالون نفرتيتى الثقافى بقصر الأمير طاز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة  الدكتور هانى أبوالحسن اللقاء الثاني لصالون نفرتيتي الثقافي، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "القاهرة.. طراز معماري فريد يحكي تاريخ مصر عبر العصور"، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 11 يونيو الجاري.

ويستضيف الصالون الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة وعضو مشروع تطوير القاهرة التاريخية، المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتورة سهير حواس أستاذة العمارة والتصميم المعماري بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والحديث حول ملامح القاهرة وعمارتها ومبانيها و ميادينها وشوارعها ووجهها المعماري والحضاري الذي يحمل تاريخ مصر عبر مختلف العصور، والتعرف على حلقات التأثير والتأثر التي مرت بها منذ دخول الإسلام حتى أصبحت القاهرة متحفا لجميع فنون العمارة الإسلامية، علاوة على مناقشة أحوالها وزحامها، والمشاكل التي أصابتها وكل ما يؤذي جمالها وتاريخها، خاصة أن القاهرة كانت من أكبر العواصم في العالم.

يسبق الصالون افتتاح معرض "القاهرة.. طراز معماري فريد يحكي تاريخ مصر عبر العصور" من 1881 الى 1954، بالتعاون بين الصالون والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يتكون من ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن الإذاعية وفاء عبدالحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نفين العارف، أماني عبدالحميد، وفتحية الدخاخني.

مركز إبداع قصر الأمير طاز صندوق التنمية الثقافية هانى أبو الحسن صالون نفرتيتي الثقافي القاهرة طراز تاريخ مصر عبر العصور

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