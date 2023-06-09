خبير: حجم الاستثمار بالذكاء الاصطناعى يصل لـ1.8 تريليون دولار فى 2030

قال الدكتور أشرف بني محمد، الخبير في سياسات التكنولوجيا، إن القمة التي يعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني داعمًا التطور الكبير الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، حيث إن جزءًا من الهدف الموجود فيها وضع تشريعات وقواعد عامة تسهم في عملية النمو الكبير الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأضاف “محمد”، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه متوقع أن يصل حجم الاستثمار بالذكاء الاصطناعي في 2030 من 1.5 إلى 1.8 تريليون دولار، وهذا رقم هائل إذا تطلعنا إلى الاستثمارات الموجودة به.

وأوضح الخبير في سياسات التكنولوجيا، أن القمة سوف تبحث موضوعات متعددة من ناحية الاستثمار والنمو والتشريعات التي يجب وضعها حتى تكون المنافسة عادلة بين الدول، إضافة إلى وضع أطر عامة لنمو هذا القطاع.

القمة ستجمع عدة توجهات فكرية متشابهة

ولفت الخبير في سياسات التكنولوجيا، إلى أن القمة ستجمع عدة توجهات فكرية متشابهة، حيث أشار "سوناك" إلى أن هناك دولًا تستخدم الذكاء الاصطناعي لأسباب استبدادية، تحديدًا الصين وروسيا.