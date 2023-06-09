الأمن العام يضبط 7 قضايا مخدرات في دمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- الزرقا- كفر البطيخ- كفر سعد)، وأقسام شرطة (أول دمياط- دمياط الجديدة).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (10,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 18 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .