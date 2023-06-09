الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدرب الأحمر

جريدة الدستور

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من ضبط «3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية)- يقيمون بمحافظة القاهرة» حال استقلالهم دراجة نارية "دون لوحات معدنية" بها قطع بالأسلاك وبحوزتهم «سلاح أبيض».

بمناقشتهم عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك" وأقروا بارتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقروا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم  "سيئ النية" محبوس على ذمة إحدى القضايا "وتم ضبط الدراجة النارية". 

باستدعاء المجنى عليهما اتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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