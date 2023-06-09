الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبدالعزيز يكشف لـ"الباز" شهادته عن ثورة 30 يونيو فى "الشاهد"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومحمد عبدالعزيز،

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور" اليوم، في برنامجه "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحد مؤسسي حركة تمرد، محمد عبدالعزيز، ليوثق شهادته في ثورة 30 يونيو المجيدة.

ويكشف محمد عبدالعزيز، خلال الحلقة، عن علاقة حركة تمرد بسقوط الجماعة الإرهابية "الإخوان"، وكيف كان يتم العمل من خلالها، ونقل الاستمارات وفرزها، وكيف كانت سببًا أساسيًا في حركة الشعب وصحوته ونزوله الميادين ضد الإخوان.

برنامج “الشاهد”

ويقدم الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "الشاهد"، الذي يتضمن توثيقًا لأحداث ثورة 30 يونيو عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدة على كل تفاصيلها وأحداثها.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور".

الشاهد محمد الباز محمد عبدالعزيز اكسترا نيوز حركة تمرد

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