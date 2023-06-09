الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء يناقش مع وزيرة صحة الأرجنتين سبل التعاون المشترك

المؤتمر الأفريقي
المؤتمر الأفريقي الطبي الثاني

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة كارلا فيزوتي، وزيرة الصحة في الأرجنتين، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإفريقي الطبي الثاني Africa Health Excon.

خلال الاجتماع، تم بحث آليات التعاون المشترك بين الدولتين، والتأكيد على استعداد هيئة الدواء المصرية للقيام بدعم جهود تنمية القطاع الدوائي بالأرجنتين، والتعاون في شتى المجالات ذات الصلة بتطوير صناعة المستلزمات والمستحضرات الطبية.

تناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المتبادلة بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها بالأرجنتين في عدد من المجالات، وكذلك دعم تبادل الخبرات بين البلدين.

يأتي ذلك في ضوء سعى الهيئة إلى التعاون المستمر، وفتح قنوات التواصل مع كل الدول، وتعزيز العلاقات القائمة مع الأرجنتين، وتبادل الخبرات ودعم الكوادر العاملة بمجال الدواء.

هيئة الدواء المصرية وزيرة الصحة في الأرجنتين المؤتمر الأفريقي الطبي الثاني صناعة المستلزمات والمستحضرات الطبية الكوادر العاملة

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