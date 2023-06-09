قبيل انطلاق الامتحانات.. الكنائس تصلى من أجل طلبة الثانوية العامة

أعدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية بمصر، صلوات لمساندة طلاب الثانوية العامة من الأقباط قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، والمقرر انطلاقه الإثنين المقبل، وذلك برسائل تشجيع وقداسات صلاة وكلمات روحية.

إذ قام الأنبا تيموثاوس، أسقف إيبارشية الزقازيق للأقباط الأرثوذكس، برئاسة صلاة القداس الإلهي لطلبة الثانوية العامة بكنيسة السيدة العذراء مريم وماريوحنا الرسول بالزقازيق.

جاء ذلك بحضور القمص يوحنا فوزي والقمص هدرا إبراهيم والقمص مقار أنيس، وعدد من كهنة الكنيسة، وعقب نهاية القداس الإلهي التقط عدد من الصور التذكارية.

كما نظمت إيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس، قداسًا لطلبة الثانوية العامة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل، والذي ترأسه الأنبا صليب، أسقف ميت غمر، والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، كما نظمت إيبارشية ديروط للأقباط الأرثوذكس قداسًا لطلبة الثانوية العامة، بمقر المطرانية، بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة.

كما ترأس الأنبا باسيليوس، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة القداس الإلهي لطلبة الصف الثالث الثانوي، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بمشاركة الآباء الأب كيرلس مكسيموس والأب يوحنا صموئيل راعيا الكاتدرائية وطلبة الثانوية العامة وأسرهم.

وأعطي الأنبا باسيليوس العظة عن نصائح مهمة لكل أبنائه المقبلين على الامتحانات وأختتم القداس الالهي بالبركة الرسولية لكل الحاضرين.