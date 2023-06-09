الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق أولى جلسات المؤتمر الأول لرابطة قناة السويس للميتابوليزم والكلى والقلب بالإسماعيلية

أولى جلسات المؤتمر
أولى جلسات المؤتمر

انطلقت أولى جلسات المؤتمر الأول لرابطة قناة السويس للميتابوليزم والكلى والقلب بالشراكة مع نقابة أطباء الإسماعيلية بأحد فنادق الإسماعيلية.

وشهد المؤتمر نخبة من كبار أطباء مختلف التخصصات الباطنة والقلب والكلى من مختلف الجامعات وتضم: جامعة قناة السويس، جامعة الزقازيق، جامعة المنصورة، جامعة طنطا، ومن مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية برئاسة الدكتور هشام متولي، رئيس المؤتمر، ورئيس أقسام الباطنة بمستشفيات هيئة قناة السويس، علمًا بأن المؤتمر معتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم المستمر.

وحضر الجلسة الافتتاحية أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ ومن بينهم: النائبة آمال رزق الله، الدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب، والنائب رمضان إمام، عضو مجلس الشيوخ.

كما شارك أيضًا في الجلسة الافتتاحية الدكتور سعيد الشربيني، نقيب أطباء الإسماعيلية، والدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وخلال كلمتهم عبروا عن أهمية الدور الفعال للأطباء البشريين في النهوض بالمنظومة الصحية في محافظة الإسماعيلية ومناقشة بعض الأمور الخاصة التي تواجه الأطباء مثل قانون المسئولية الطبية والإجراءات الخاصة بترخيص العيادات.

وألقى الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، كلمته، متوجهًا بخالص الشكر والتقدير للقائمين على المؤتمر، مشيدًا بكفاءة الكوادر الطبية بمحافظة الإسماعيلية ودورهم الفاعل في خدمة شعب المحافظة.

فيما أكد الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، أهمية المؤتمر كونه أول مؤتمر ينظم في الإقليم، مما يعكس أهمية الإسماعيلية كرائدة لإقليم القناة في المجال الطبي.

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