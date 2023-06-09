وزير الدولة للإنتاج الحربي: مهتمون بتطوير منظومة التعليم لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، اهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم بمصر وسعيها لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وبالتالي تطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها وذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث حرص الوزير محمد صلاح على الاطمئنان على سير العملية الامتحانية لطلبة الأكاديمية بجميع المراحل التعليمية.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة توفير جميع سبل الدعم مع تقديم الخدمات الطبية لتهيئة البيئة الآمنة والمناسبة والمريحة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

من جانبه، قام عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور فوزي إبراهيم، باستعراض ملفات عمل الأكاديمية وكذلك خطة التطوير المقترحة للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تعد صرحا تعليميا وبحثيا متميزا وتشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتستهدف تخريج مهندسين أكفاء في المجالات الهندسية الحديثة التي يحتاجها سوق العمل، مضيفا أن الأكاديمية تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس كما توجد بها معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.