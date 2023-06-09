4 فواكه غنية بالفيتامينات لتقوية المناعة.. تعرف عليها

يعاني الكثير من الناس من قلة المناعة في الجسم والفيتامينات التي يجب أن تكون موجودة بنسب متساوية حتى لا تؤثر على صحتك بشكل سلبي.

ويبحث العديد من الأشخاص عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا ومن خلال “جوجل”، عن فواكه غنية بالفيتامينات تقوي المناعة بدون الذهاب إلى الطبيب والحفاظ على طاقة الجسم خصوصاً بعد دخول فصل الصيف وتقلب الأحوال الجوية.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الأشخاص للحصول على الفيتامينات الناقصة من الفواكهه حتى لا يتعرضون لمضاعفات، ترصد موقع “الدستور” في السطور التالية فواكه غنية بالفيتامينات تقوي مناعتك وتحافظ على طاقة الجسم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقاً لموقع “jagran”.

فواكه غنية بالفيتامينات تقوي مناعتك

تستطيع الان المواظبة على انواع معينة من الفواكهه التي ستحمي جسمك من نقص المناعة وستحصل على الطاقة المطلوبة بشكل طبيعي دون اللجوء لأخذ دواء أو مكملات وإليك أبرزهم:

1 - البرتقال

يحتوي البرتقال على فيتامين سي ونصح الأطباء بشرب عصير البرتقال لأنه مفيد جداً للمناعة وسيكون منعش جداً خصوصاً أننا في فصل الصيف والجسم يحتاج إلى عصائر فريش تقلل من الشعور بالجفاف.

2 - التفاح

تعتبر فاكهة التفاح من أفضل الفواكه التي يمكنك الاعتماد عليها خصوصاً انها تغنيك عن شرب القهوة والنسكافيه ويحتوي قشر التفاح على أصباغ نبات الفلافونويد التي تدعم نظام المناعة الصحي.

3 - العنب

يحتوي العنب على مضادات الهيستامين الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وأعراض الحساسية وهو من الفواكه اللذيذة التي يعشقها الكبير والصغير لأنها تحتوي على المياه الغنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحتك.

4 - البطيخ

يعتبر البطيخ من ضمن الفواكه المحببة لدى الكثير في فصل الصيف لأنه يحتوي على كم كبير من الألياف الطبيعية ويحمي جسمك من أمراض القلب والسرطان.